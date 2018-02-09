Президент Республики Корея Кореи Мун Чжэ Ин официально объявил в пятницу, 9 февраля, об открытии XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Почетную миссию зажечь Олимпийский огонь над 35-тысячным главным стадионом Игр в ходе красочной торжественной церемонии открытия выполнила фигуристка Ким Ен А, сообщает Укринформ.

Во время «Парада наций» знаменосцем сборной Украины, которая прислала на Олимпиаду-2018 33-х атлетов, была олимпийская чемпионка по баитлону Елена Пидгрушная.

Команды Республики Корея и КНДР во время церемонии шествовали под единым флагом.

Всего на Играх в Пхенчхане, которые продлятся до 25 февраля, будет разыграно 102 комплекта наград в 15-ти видах спорта. На медали претендуют около 3000 спортсменов из 92-х стран.

Торжественная церемония открытия ХХІІІ зимних Олимпийских игр стартовала в 13:00.