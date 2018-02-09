Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа Александра Шепелева удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики». Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению одного из бывших народных депутатов Украины в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, который с 2014 года находился в розыске», - отметила она.

8 февраля 2018 указанное лицо задержано сотрудниками Службы безопасности Украины.

«При себе у задержанного обнаружен ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности Донецкой народной республики», - сообщила Сарган.

В отношении этого же лица Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание назначено на 11:30.

Напомним, сотрудники СБУ 8 февраля задержали под Киевом бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств.

Дело против Шепелева было возбуждено в 2012 году. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розысксбежавшего депутата. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе 2016 года он вышел из российского СИЗО.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в экстрадиции из-за его сотрудничества с ФСБ.

В Украине Шепелеву инкриминируют причастность к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также участие совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в совершении покушения на убийство бывшего акционера «Родовидбанка» Сергея Дядечко.