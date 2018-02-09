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Печерский райсуд начал заседание по избранию меры пресечения задержанному бывшему народному депутату Александру Шепелеву.

Председательствующий судья - Ирина Литвинова, сообщает Укринформ.

Шепелев находится в зале суда. На лице у него синяки под глазами и зашита правая бровь.

Адвокат подозреваемого Денис Аникин заявил отвод прокурорам Руслану Кравченко и Евгению Шевчуку, поскольку «они нарушают право на защиту Шепелева».

Напомним, сотрудники СБУ 8 февраля задержали под Киевом бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств. 

 

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики». 

Дело против Шепелева было возбуждено в 2012 году. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розысксбежавшего депутата. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе 2016 года он вышел из российского СИЗО

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в экстрадиции из-за его сотрудничества с ФСБ.

В Украине Шепелеву инкриминируют причастность к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также  участие совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в совершении покушения на убийство бывшего акционера «Родовидбанка» Сергея Дядечко.

 
ForUm

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