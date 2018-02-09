Главная военная прокуратура установила доказательства сотрудничества бывшего народного депутата Александра Шепелева с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко во время перерыва в закрытом для СМИ судебном заседании, на котором избирается мера пресечения Шепелеву.

По его словам, за правонарушения, совершенные Шепелевым, прокуратура просит меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

«В данном уголовном производстве Шепелев подозревается в хищении госимущества, также легализации данного имущества, служебном подлоге, а также организации похищения автомобиля. Также в данном уголовном производстве установлены доказательства о сотрудничестве с ФСБ Российской Федерации, направленном против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины», - подчеркнул Кравченко, сообщает УНИАН.

Кроме того, он уточнил, что в этом производстве Шепелеву грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

«Также в Оболонском районном суде рассматривается отдельное производство. Там сейчас осуществляется специальное судебное производство по обвинению Шепелева в совершении заказного убийства. Еще в Дарницком районном суде рассматривается отдельное производство по обвинению Шепелева в покушении на убийство», - сказал прокурор.

«Там, где покушение на убийство, именно заказ убийства - к пожизненному заключению», - добавил Кравченко.

Напомним, сотрудники СБУ 8 февраля задержали под Киевомбывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

В Печерский райсуд, который должен избрать ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Как известно, Дело против Шепелева было возбуждено в 2012 году. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розысксбежавшего депутата. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе 2016 года он вышел из российского СИЗО.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в экстрадиции из-за его сотрудничества с ФСБ.

В Украине Шепелеву инкриминируют причастность к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также участие совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в совершении покушения на убийство бывшего акционера «Родовидбанка» Сергея Дядечко.