В городе Пхенчхан (Республика Корея), который расположен в горах Тхэбэк в 130 километрах к востоку от Сеула, стартовала торжественная церемония открытия ХХІІІ зимних Олимпийских игр.

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В «Параде наций» на 35-тысячном стадионе столицы Игр-2018 примут участие атлеты из 92-х государств планеты, сообщает Укринформ.

Всего в соревнованиях нынешней «белой» Олимпиады виступят почти 3000 спортсменов. На зимних играх в Пхенчхане дебютируют сразу 6 стран - Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Украинский флаг во время церемонии доверено нести олимпийской чемпионке-2014, капитану женской сборной по биатлону Елене Пидгрушной.

Всего же на XXIII зимних Играх нашу страну будут представят 33 спортсмена, которые выполнили условия квалификационного отбора международных федераций и завоевали олимпийские лицензии.

В состав олимпийской сборной Украины вошли:

биатлон - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко;

горные лыжи - Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш;

лыжное двоеборье - Виктор Пасечник;

лыжные гонки - Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский, Андрей Орлик;

санный спорт - Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Стецкив, Елена Шхумова, двойка Александр Оболончик/Роман Захаркив;

сноуборд - Аннамари Данча (Чундак);

скелетон - Владислав Гераскевич;

фигурное катание - пара Максим Никитин/Александра Назарова, Ярослав Паниот, Анна Хныченкова;

фристайл - Александр Абраменко, Татьяна Петрова, Ольга Полюк.

Напомним, Первая украинская спортсменка в ночь на пятницу, 9 февраля, вышла на олимпийскую трассу в Пхенчхане.