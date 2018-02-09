В 2017 году больше всего украинцев выезжало в Польшу (9 990 978 человек), Россию (4 376 423 человека), Венгрию (3 118 758 человек), Молдову (1 680 353 человека), Беларусь (1 186 466 человек), Турцию (1 185 051 человек), Румынию (1 045 424 человека).

Об этом сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

Всего в 2017 году за границу выезжали 26 437 413 украинцев, в том числе осуществляли частные поездки - 26 219 255 человек, организованные турпоездки - 120 887 человек, служебные поездки - 97 271 человек.

При этом в турпоездки больше всего украинцев выезжало в Турцию (29 495 человек), Египет (14 810), Беларусь (12 656), Болгарию (12 255), Объединенные Арабские Эмираты (8 135), Израиль (5 710), Румынию (5 439), Грецию (5 210), Австрию (5 174), Польшу (5 059).

В служебные поездки больше всего украинцев выезжало в Беларусь (42 868), Россию (28 177) Болгарию (7 925), Турцию (7 459), Румынию (3 475).