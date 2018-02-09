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В Министерстве иностранных дел Венгрии 8 февраля опровергли утверждение украинских СМИ, что во время двусторонних политических консультаций между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и статс-секретарем МИД Венгрии Левенте Мадяром 7 февраля в Ужгороде по закону Украины «Об образовании» сторонам удалось достичь договоренности. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Никакой сделки не было заключено по образовательному закону, Украина и в дальнейшем не выполняет рекомендации Венецианской комиссии», - заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Менцер повторил точку зрения своего правительства, которая заключается в том, что Украина не может вводить в действие закон об образовании, пока не согласует все вопросы культурно-образовательной статьи с нацменьшинствами, включая венгерское.

«Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся, - добавил Менцер. - Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии».

Вместе с тем он отметил, что пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия будет блокировать международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам образовательного закона между украинской властью и венграми Закарпатья. «Однако до этого пока еще далеко», - считает чиновник.

8 февраля заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Украине и Венгрии удалось согласовать ключевые позиции относительно урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона «Об образовании».

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».
ForUm

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