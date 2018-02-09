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Первая украинская спортсменка в ночь на пятницу, 9 февраля, вышла на олимпийскую трассу в Пхенчхане.

Спортсменка Татьяна Петрова соревновалась в квалификации в могуле, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Украина впервые за годы независимости участвует в этом виде фристайла среди женщин.

По результатам первой попытки в квалификации спортсменка не смогла пробиться в финал. По словам тренера Сергея Шмеля, Петрова допустила ошибки в конце трассы и заняла 29-е место.

Из 30 спортсменок только 10 получили «путевку» в финальную часть. У остальных 20 есть еще одна попытка. По результатам лучшего выступления в двух квалификациях к финалу попадут еще 10 спортсменок. Следовательно, за комплект наград будут бороться 20 сильнейших представительниц могула в мире. Вторая квалификация состоится 11 февраля в 12:30.

Могул – дисциплина фристайла, соревнования по спуску с горы на лыжах по специальной бугристой трассе с выполнением акробатических прыжков. Результат спортсмена определяется по времени прохождения трассы и судейской оценкой качества прыжков.
ForUm

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