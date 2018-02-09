Сотрудники Службы безопасности Украины задержали под Киевом бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает 112 Украина.

Задержание, по ее словам, состоялось 8 февраля. Сегодня Печерский райсуд должен избрать Шепелеву меру пресечения.

Напомним, дело против Шепелева было возбуждено в 2012 году. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розыск сбежавшего депутата. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе 2016 года он вышел из российского СИЗО.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в экстрадиции из-за его сотрудничества с ФСБ.

В Украине Шепелеву инкриминируют причастность к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также участие совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в совершении покушения на убийство бывшего акционера «Родовидбанка» Сергея Дядечко.