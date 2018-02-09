Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации».
Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля обнародован на сайте Главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации», – говорится в документе.
Контроль за выполнением данного решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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