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Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.

Эту информацию, поступившую из дипломатических источников, подтвердили в штаб-квартире Альянса, пишет Европейская правда.

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса – это одна из немногих возможностей за год, во время которой глава украинского военного ведомства имеет возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров.

Однако Венгрия применила право вето и заблокировала эту встречу, подтвердили несколько источников.

«На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО», - сообщили в Брюсселе. Чиновник Альянса взамен напомнил, что в декабре состоялось заседание КУН, где «обсуждали безопасность в Украине и ход реформ».

Эту встречу Венгрия не стала блокировать – вероятно из-за низкого представительства. Страны-члены НАТО присутствовали на ней на уровне послов.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание Комиссии.

Пока остается неясным, поедет ли Степан Полторак в Брюссель несмотря на отмену планов провести КУН. Источники ЕП, близкие к Минобороны, говорят, что поездка еще недавно была в предыдущем графике министра. Между тем официального подтверждения этих планов пока нет. В НАТО объяснили, что этот комментарий предстоит дать украинской стороне. В Минобороны пообещали ответить на этот вопрос впоследствии (не исключено, что уже после начала визита, если тот произойдет).

В то же время технически остается возможность визита Полторака на министерское заседание НАТО для двусторонних встреч, без формального проведения КУН.
ForUm

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