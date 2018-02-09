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Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск группы российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету. Россияне требовали обязать комитет допустить их на предстоящие игры в Южной Корее, сообщает Русская служба ВВС.

Суд отклонил апелляции 32 российских спортсменов на решение МОК о недопуске на Олимпиаду и обращения еще 15 россиян, не получивших приглашение на Зимние игры в южнокорейском Пхенчхане, уточняется в документе, опубликованном на сайте суда.

Трое арбитражных судей во главе с канадкой Кэрол Робертс сочли, что процедуру допуска российских спортсменов на Игры нельзя рассматривать как разновидность санкций.

Апелляции рассматривала специальная выездная комиссия арбитража в Пхенчхане, где 9 февраля стартуют Олимпийские игры.

Атлеты решили обратиться в суд после того, как не получили от МОК приглашения на Игры-2018.

В качестве оснований для иска они указывали «непрозрачный характер примененных критериев, дискриминацию по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере».

Напомним, 1 февраля спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов за «недостаточность» доказательств того, что они получили выгоду от системы допинга на зимних играх 2014 года, которые проводила Россия.

В России сообщили, что хотят отправить 15 из упомянутых 28 спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Однако комиссия МОК отказалась пригласить их.

Глава комитета Томас Бах после решения об оправдании российских олимпийцев предложил реформировать СAS.

Зимняя Олимпиада начинается 9 февраля.
ForUm

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