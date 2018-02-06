Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл восьмую сессию парламента.

Президент Петр Порошенко просит народных депутатов немедленно начать рассмотрение внесенного им законопроекта об антикоррупционном суде. Однако Верховная Рада даже не выносила на голосование вопрос внесения в повестку дня указанный проект закона.

Верховная Рада предоставила возможность председателю парламента Андрею Парубию подписать закон о реинтеграции Донбасса и передать его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о передаче в госбюджет залога в сумме 1 млн 35 тыс. грн, внесенного главным редактором интернет-издания «Страна.ua» Игорем Гужвой.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что подпишет обновленный закон об Институте национальной памяти и одновременно направит его на изучение в Конституционный суд.

Поездка Президента Украины Петра Порошенко на Венский бал в Австрии обойдется государственному бюджету почти в 800 тысяч гривен.

Вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Украина заплатила в пользу ключевого кредитора Международного валютного фонда очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долл.

Стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание 2018 года.

В Вашингтоне состоялась торжественная церемония, во время которой посол Украины в США Валерий Чалый и посол Антигуа и Барбуда в США Рональд Сандерс подписали документы о взаимной отмене визовых требований между двумя странами.

Индексы основных европейских фондовых бирж теряют на открытии торгов 3-3,5% после того, как фондовые индексы США по итогам понедельника упали на 3,8-4,6%, утянув вниз и азиатские биржевые индикаторы, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

Заводской районный суд Николаева отпустил под круглосуточный домашний арест одесского судью Алексея Бурана, известного стрельбой по детективам НАБУ во время задержания.

Соломенский районный суд Киева признал виновной в госизмене военнослужащую Нацгвардии, которая шпионила за украинскими военными для российских спецслужб, и приговорил ее к 4 годам лишения воли.

В Украину идет потепление и снегопады.