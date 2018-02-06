Верховная Рада предоставила возможность председателю парламента Андрею Парубию подписать закон о реинтеграции Донбасса и передать его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Депутаты не поддержали проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 18 января 2017 года о принятии в целом проекта Закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях »(№ 7163), сообщает УНИАН.

«За» проект постановления проголосовали лишь 37 народных депутатов (при необходимом минимуме 226).

Проектом предлагалось отменить решение Верховной Рады о принятии в целом проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» «как принятое с грубым нарушением требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины».

В частности, в пояснительной записке к проекту постановления сказано, что сравнительная таблица ко второму чтению отсутствовала до 12 января 2018 года, а следовательно, рассмотрение законопроекта 16-18 января 2018 года, через 4 дня после фактического предоставления депутатам сравнительной таблицы противоречит нормам регламента Верховной Рады.

Кроме того, авторы проекта постановления из фракции «Оппозиционный блок» считают, что речь идет о фальсификации дат размещения документов на сайте парламента.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.