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Соломенский районный суд Киева признал виновной в госизмене военнослужащую Нацгвардии, которая шпионила за украинскими военными для российских спецслужб, и приговорил ее к 4 годам лишения воли.  

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба вооруженных сил РФ во время визита к родной сестре, которая проживает в Москве.

«Женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Военнослужащей были поставлены разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали техника-оператора в октябре прошлого года.

Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в действиях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию.

Учитывая обстоятельства, суд избрал ей меру наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак заявлял, что шпионка передала россиянам «достаточно значимый объем документов», в том числе и с ограниченным доступом, чем нанесла значительный вред интересам обороноспособности Украины.
ForUm

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