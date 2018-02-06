Украина заплатила в пользу ключевого кредитора Международного валютного фонда очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долл. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
По информации регулятора, завтра, 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долл. в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF, сообщает УНИАН.
Напомним, ранее в НБУ заявили, что в текущем году Украине предстоит выплатить по внешним валютным долгам 7,4 млрд долл., что, однако, не приведет к сокращению международных резервов за счет ожидаемых поступлений валюты от МВФ и других международных партнеров, размещения еврооблигаций и покупки валюты на межбанковском рынке.
В 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долл.
По состоянию на 22 января суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом составлял 12,1 млрд долл.
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