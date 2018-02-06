Сегодня, 6 февраля, стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание 2018 года, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

«Желающим принять участие в ВНО необходимо с помощью сервиса «Зарегистрироваться» сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации», – говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что после создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов. Комплект документов ученики, которые в этом году проходят ГНА в форме ВНО, подают в учреждение образования, в котором учатся, а остальные лица направляет самостоятельно (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанному в контрольно-информационном письме.

«Лицо, успешно прошедшее регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщение ВНО. Эти документы будут направлены ученикам, которые сдают ГНА в форме ВНО в заведение образования, в котором они учатся. Другим категориям лиц - по адресу, указанному при регистрации», – подчеркнули в центре.

Также отмечается, что для каждого зарегистрированного участника на сайте Украинского центра будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-кододу сертификата. На информационной странице будет размещена информация о выбранных предметах для прохождения тестирования, а впоследствии также адреса пунктов проведения ВНО и результаты прохождения тестирования.

В 2018 году регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится до 19 марта.

Напомним, ВНО-2018 в Украине пройдет с 22 мая по 13 июня. 9 января стартовала регистрация для участия в пробном тестировании.

Министерство образования внесло изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2018 году. В этом году абитуриенты смогут выбрать, какие предметы им сдавать из 11 утвержденных; выпускники школ или классов с преподаванием на языке национальных меньшинств смогут пройти ВНО на соответствующем языке и т. д.