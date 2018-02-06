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В Вашингтоне состоялась торжественная церемония, во время которой посол Украины в США Валерий Чалый и посол Антигуа и Барбуда в США Рональд Сандерс подписали документы о взаимной отмене визовых требований между двумя странами, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Чалый поблагодарил Антигуа и Барбуда за поддержку инициатив Украины в рамках ООН, в частности по защите территориальной целостности Украины и статуса оккупированной территории Крыма.

Посол также отметил, что подписание данного соглашения – это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан Украины и Антигуа и Барбуды, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия двух стран, в частности о сотрудничестве в международных организациях, помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживание студенческих обменов и информирование стран Карибского региона о ситуации в Украине.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.
ForUm

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