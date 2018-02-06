Заводской районный суд Николаева отпустил под круглосуточный домашний арест одесского судью Алексея Бурана, известного стрельбой по детективам НАБУ во время задержания. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Это последний фигурант уголовного дела НАБУ, который до сегодняшнего дня был под стражей. Все остальные были уже предварительно освобождены под залог, домашний арест или взяты на поруки.

«Суд учел только аргументы защиты обвиняемого, отмечал, что Буран принял детективов НАБУ за грабителей, поэтому стрелял в них на поражение. Это является манипуляцией, поскольку имеющаяся видеозапись с обысков, на которой видно, что детективы НАБУ четко представились», - сообщает юрист Центра противодействия коррупции Виталий Цокур, который присутствовал на суде.

Юрист также добавляет: «Освобождение Бурана из-под стражи дает ему моральное превосходство и возможности влиять на ход рассмотрения дела по свидетелям, которые должны быть допрошены. Кроме того Алексей Буран сможет бесконечно затягивать рассмотрение дела фактически «выдвигая свои требования» к обвинению, что мы сейчас часто наблюдаем в судах».

Напомним, в марте 2016 в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в размере 500 тыс. гривен за вынесение нужного решения по делу о взыскании долга.

Когда детективы НАБУ прибыли домой к Бурану с обыском, он пытался отстреливаться из травматического оружия. Судьи вручили подозрение в получении неправомерной выгоды и угрозе убийством правоохранителей.

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В случае признания судьи виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что дело Бурана было направлено ​​в суд 18 месяцев назад и рассмотрение сознательно затягивается. За это время подготовительное заседание состоялось только через 2 месяца после передачи дела в суд, а почти после года судебных заседаний суд постановил начать рассмотрение сначала.

До сих пор судья Буран находился в СИЗО в течение 22 месяцев.