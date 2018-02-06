Во вторник, 6 февраля, истек срок домашнего ареста бывшего президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

«В 24:00, в ночь с 5 на 6 февраля истекает срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 22:00 до 7:00) и ограничения выезда из Киева без разрешения прокурора», – отметил он.

Адвокат напомнил, что 26 января Апелляционный суд отменил решение судьи Цокол Печерского районного суда Киева от 11 декабря и частично удовлетворил ходатайство генпрокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения.

По словам Чернолуцкого, ранее генпрокуратура просила избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. «Попытка вручить и огласить подозрение Михаилу Саакашвили датируется и исчисляется Генпрокуратурой в деле от 5 декабря. В этом случае сроки действия примененной к Саакашвили меры пресечения исчисляются от 5 декабря, с момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении заочно объявили и отправили почтой данный документ лишь 6 декабря 2017 года», – подчеркнул защитник.

«Таким образом, применяя арифметику уголовно-процессуального законодательства, срок истечения меры пресечения, согласно решения Апелляционного суда Киева заканчивается 5 февраля - и уже в ночь на 6 февраля 2018 года мера пресечения автоматически аннулируется. После истечения указанного в решении срока действия меры пресечения, Саакашвили больше не ограничен в передвижении вне дома и за пределами Киева, кроме выполнения обязательств подозреваемого получать повестки и являться на следственные действия», – подытожил Чернолуцкий.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.