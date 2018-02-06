Следственным комитетом Российской Федерации незаконно и безосновательно заочно предъявлены обвинения более 180 украинским военнослужащим, а запросы СК РФ по этому поводу органами прокуратуры не выполнялись и не выполняются, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«В связи с распространением в некоторых средствах массовой информации недостоверных сведений о работе Генеральной прокуратуры Украины, в частности, о якобы преследовании украинских военнослужащих по запросу Следственного комитета Российской Федерации, сообщаем следующее. Генеральной прокуратурой Украины проводится расследование именно по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

Так, по данным ГПУ, на данный момент установлено, что Следственным комитетом Российской Федерации незаконно и безосновательно заочно предъявлено обвинение более 180 военнослужащих Украины, в том числе высшему руководству Министерства обороны Украины, за якобы применение ими запрещенных средств и методов ведения войны, в результате чего пострадало гражданское население на территориях, временно неподконтрольные правительства Украины.

«В связи с этим исследуется каждый факт, по которому Следственным комитетом Российской Федерации предъявлены незаконные обвинения украинским военнослужащим, с целью доказательства абсурдности и безосновательности таких обвинений», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что в настоящее время уже собраны доказательства о безосновательности обвинений Следственным комитетом Российской Федерации нескольких граждан Украины, которые вообще отсутствовали в месте и во время якобы совершения инкриминируемых им преступлений, а поэтому физически не могли осуществлять обстрелы временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

В ГПУ подчеркнули, что любые запросы СК РФ по этому поводу органами прокуратуры не выполнялись и не выполняются.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что комитетом возбуждены более 200 уголовных дел, связанных с событиями на Украине.