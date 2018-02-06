Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в соответствии со статьей 83 Конституции Украины объявил восьмую сессию парламента открытой, сообщает информационное управление Апапарта ВРУ.
После регистрации народных депутатов спикер сообщил, что на пленарном заседании присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, судебной ветви власти, должностные лица, которых Верховная Рада избирает и дает согласие на назначение на должность, представители общественных организаций и средств массовой информации, главы дипломатических представительств и другие официальные лица.
В исполнении хора прозвучал Государственный гимн Украины.
Парубий выступил перед народными депутатами.
Он определил приоритеты работы Верховной Рады на восьмую сессию, в частности, принятие закона о национальной безопасности, также сделать еще один важный шаг в масштабной судебной системе - принять закон об антикоррупционном судк, который предлагается сегодня к включению в повестку дня сессии. Также необходимо принять блок евроинтеграционных законов.
Напомним, 19 января председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл седьмую сессию VIII созыва ВР, сообщает информационное управление Аппарата парламента.
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