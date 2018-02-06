Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что подпишет обновленный закон об Институте национальной памяти и одновременно направит его на изучение в Конституционный суд.

Глава польского государства отметил, что изменения в закон об ИНП в последнее время привели к широкой дискуссии не только в польском общественном и политическом пространстве, но и на международной арене, сообщает Польское Радио.

Дуда обратил внимание, что эту тему можно услышать в отношениях между Польшей и Израилем, поляками и евреями, а также в пространстве польско-американских отношений.

Польский президент подчеркнул, что «это не новый закон, который появился неделю или месяц назад». «Я говорил об этих изменениях еще год назад, а также во время своего визита в Израиль», - отметил президент.

Дуда сказал, что предостережения израильской стороны касались возможных ограничений при научной и художественной деятельности. Президент Польши отметил, что эти исключительные положения в принятых польским парламентом поправках введены.

Дуда подчеркнул, что он готов поддержать развеивание сомнения относительно обновленного закона об ИНП. Он отметил, что показания тех людей, которым удалось выжить во время Холокоста, очень важны. «Я не хочу, чтобы кто-то из них колебался, что он может давать свои показания», - добавил глава польского государства.

Президент Польши также отметил, что для него очень важно, чтобы поляков, польский народ не обвиняли в участии в Холокосте.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

Верховная Рада Украины призвала Дуду совместно с Сеймом и Сенатом РП вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.