Поездка Президента Украины Петра Порошенко на Венский бал в Австрии обойдется государственному бюджету почти 800 тысяч гривен.

Как свидетельствуют данные сайта Единого портала использования публичных средств, транзакция за перелет украинской делегации во главе с президентом Украины по маршруту Киев-Вена-Киев прошла 2 февраля. Указано, что Госказначейской службой за авиауслуги государственного авиационного предприятия "Украина" было перечислено 798 982 гривен, без НДС, сообщает УНИАН.

Согласно анонсу на сайте президента Украины, 8 февраля глава государства совершит рабочий визит в Австрию, в рамках которого он вместе со своим австрийским коллегой Александером ван дер Белленом посетит Венский оперный бал.



«Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие Главу одного из государств как личного гостя», – сказано в сообщении.

Во время визита Петр Порошенко обсудит с президентом ван дер Беллененом и премьер-министром Австрии Себастианом Курцом вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.