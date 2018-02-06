Вчера, 5 февраля, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о передаче в госбюджет залога в сумме 1 млн 35 тыс. грн, внесенного главным редактором интернет-издания «Страна.ua» Игорем Гужвой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«5 февраля 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о передаче залога, внесенного Игорем Гужвой в качестве меры пресечения в сумме 1 млн 35 тыс. грн в госбюджет», – отметил он.

Также, по словам Лысенко, судом предоставлено разрешение на его задержание с целью привода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Следующее заседание суда назначено на 12 февраля 2018 года.

Напомним, 22 июня 2017 года главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву и его сообщника задержали по подозрению в вымогательстве.

По данным прокуратуры, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от «Радикальной партии» Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Филипковскому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

26 июня заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова внесла залог за Гужву. 27 июня 2017 года он вышел из СИЗО.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Австрию и попросил там политического убежища.