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8-9 февраля в Украине ожидается потепление и сильные осадки в виде снега. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ближайшей ночью, 7-го февраля, морозы еще удержатся и будут где-то такие же, -8-14 градусов, местами на западе -15-20, на юге -1-6 градусов. Однако уже завтра днем ​​температура воздуха повысится и составит от 4 градусов мороза до 1 тепла, а на юге +1-4 градуса», – отметила она.

По прогнозу синоптика, осадки маловероятны, возможны туманы ночью и утром и гололедица на дорогах.

Диденко также сообщила, что в Киеве в ночь на среду -9-12 градусов, днем ​​7 февраля потеплеет до 0-2 градусов мороза. Существенные осадки - вряд ли возможны.

«Уже 8 февраля в западной части, а 9 февраля - на значительной части территории Украины циклон из Италии заведет нам свое гениальное «либьямо» - Libiamo ne 'lieti calici. А именно: снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и потепление до оттепели», – подчеркнула она.

В то же время в Укргидрометцентре сообщили, что 8-9 февраля в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия: днем ​​8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской области – сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега.

В течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях – сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской области – сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, 8 февраля в Украине, ночью 9 февраля на Левобережье – усиление ветра до 15-20 м/с.

 
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