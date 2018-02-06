Президент Петр Порошенко просит народных депутатов немедленно начать рассмотрение внесенного им законопроекта об антикоррупционном суде. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Уверен, что Верховная Рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал так же, как она делала это осенью. Впереди - месяцы ответственных решений. Но что бы просил народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта «Об антикоррупционном суде», – отметил он.

Глава государства также рассчитывает, что парламент поддержит его инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.

МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Данный законопроект планируется включить в повестку дня парламента 6 января.