Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

ВР также приняла правительственный проект закона о приватизации государственного имущества, разработанный с учетом лучшего международного опыта и норм английского права.

Данным законом Рада запретила юридическим и физическим лицам-резидентам страны-агрессора участвовать в приватизации в Украине.

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Радой назначить Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.

Представители Украины и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.

Измаил Одесской области оказался полностью обесточен в связи с ухудшением погодных условий.

Из-за сильного снегопада было полностью ограничено движение грузового и легкового автотранспорта по трассе Киев-Одесса.

3 российских военных вертолета забрали бывшего президента Виктора Януковича в Запорожской области и перевезли его в Крым 22-23 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко.

В Краматорске Донецкой области 18 января в результате ДТП погиб наблюдатель ОБСЕ.

Верховная Рада Украины одобрила решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил.

Он также сообщил, что никаких покушений на бывшего президента в феврале 2014 года не было.

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440) и альтернативных ему.

В Казахстане 52 человека погибли при пожаре в пассажирском автобусе.

С 09:00 до 11:40 18 января был ограничен въезд грузового транспорта в пределы города Киева во всех основных направлениях до отдельного распоряжения.

В пгт Брилевка Алешковского района по ул. Херсонская, 30 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли трое детей (2012 и 2016 г.р.).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее с поставками и нарушает условия введенных в отношении КНДР международных санкций.