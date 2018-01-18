Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
ВР также приняла правительственный проект закона о приватизации государственного имущества, разработанный с учетом лучшего международного опыта и норм английского права.
Данным законом Рада запретила юридическим и физическим лицам-резидентам страны-агрессора участвовать в приватизации в Украине.
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Радой назначить Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.
Представители Украины и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.
Измаил Одесской области оказался полностью обесточен в связи с ухудшением погодных условий.
Из-за сильного снегопада было полностью ограничено движение грузового и легкового автотранспорта по трассе Киев-Одесса.
3 российских военных вертолета забрали бывшего президента Виктора Януковича в Запорожской области и перевезли его в Крым 22-23 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко.
В Краматорске Донецкой области 18 января в результате ДТП погиб наблюдатель ОБСЕ.
Верховная Рада Украины одобрила решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил.
Он также сообщил, что никаких покушений на бывшего президента в феврале 2014 года не было.
Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440) и альтернативных ему.
В Казахстане 52 человека погибли при пожаре в пассажирском автобусе.
С 09:00 до 11:40 18 января был ограничен въезд грузового транспорта в пределы города Киева во всех основных направлениях до отдельного распоряжения.
В пгт Брилевка Алешковского района по ул. Херсонская, 30 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли трое детей (2012 и 2016 г.р.).
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее с поставками и нарушает условия введенных в отношении КНДР международных санкций.
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