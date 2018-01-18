Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее с поставками и нарушает условия введенных в отношении КНДР международных санкций. Об этом он сказал в интервью Reuters.

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай», — заявил американский лидер, передает 112 Украина.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин мог многое сделать в этом направлении. «Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией», — добавил президент США.

Ранее ряд мировых СМИ заявили со ссылкой на источники в европейской службе безопасности, что в октябре и ноябре российские суда несколько раз доставляли контрабандную нефть в КНДР. Такие выводы были сделаны на основе данных морской разведки и спутниковых снимков российских кораблей в Тихом океане. В свою очередь, в пресс-службе МИД России заявили, что «в полном объеме» соблюдает санкционный режим, который действует в отношении Северной Кореи. При этом в ведомстве напомнили, что на поставки топлива нет полного запрета.

Как известно, Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже 2 млн, а только 500 тыс. баррелей топлива в год.

Также запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН и считает их «актом войны».