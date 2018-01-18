В Краматорске Донецкой области 18 января погиб наблюдатель ОБСЕ, сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
«Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - сказал он журналистам после очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщают «Новости Донбасса».
В пресс-службе миссии сообщили, что наблюдатель стал участником ДТП. Он погиб, когда ехал на такси по Краматорску.
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