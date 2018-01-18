Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов, сообщает Украинская правда.
Согласно тексту закона, к временно оккупированным Россией территориям «в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями».
Границы оккупированных территорий в этих областях определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.
Отмечается, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.
Закон определяет, что Украина будет признавать только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельство о рождении и смерти.
Ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине и ее гражданам, возлагается на Российскую Федерацию. Лица, принимавшие участие в вооруженной агрессии или оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность.
За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.
В законе особое внимание уделяется внедрению военного положения. В случае введения военного положения координацию и контроль на оккупированной территории Донецкой и Луганской областях областей осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. До принятия закона АТЦ координировала СБУ.
Въезд лиц, перемещение товаров и лиц на/с временно оккупированных территории в Донецкой и Луганской областях определяется Кабмином и осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда. Право ограничения въезда/выезда возложено на командующего объединенными силами.
Пребывание на оккупированных территориях лиц, не привлеченных к обороне и отпору/сдерживанию вооруженной агрессии РФ, допускается с разрешения командующего объединенных сил.
«Антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», - говорится в тексте закона.
В окончательной версии согласно предварительным решениям убрали упоминание о минских соглашениях.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Отмечается, что закон действует без ущерба для неотделимого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ.
Закон приняли только на 3-й день рассмотрения, поскольку было 673 поправки.
Острая дискуссия во время этого обсуждения шла по прописыванию в названии и тексте законопроекта слов об оккупации Крыма и установлении четких дат начала оккупации Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.
Необходимость прописывания точных дат оккупации нардепы объясняли тем, что именно так будет наступать юридическая ответственность России, а дата нужна для будущих судов по компенсации пострадавшим от агрессии гражданам.
Точной даты оккупации Луганской и Донецкой областей в законе нет. Есть только отсылочная норма в закон о Крыме.
Также депутаты спорили о торговле с ОРДЛО. Однако секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник подчеркнул, что в законе нет никаких слов о торговле. В тексте закона говорится о «перемещение товаров».
Как известно, Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 6 октября 2017.
Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными, а Российскую Федерацию – страной-агрессором.
В пояснительной записке указывается, что этот законопроект принимается для изменения режима АТО и для урегулирования правового статуса «фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
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