Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440) и альтернативных ему.

За соответствующее решение проголосовали 183 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Ранее Всемирный банк (ВБ) выступил за доработку законопроекта о создании Антикоррупционного суда, который был внесен Порошенко.

Издание Европейская правда опубликовало письмо главы миссии МВФ в Украине главе Администрации Игорю Райнину и его заместителям Алексею Филатову и Дмитрию Шимкиву от 11 января с критикой внесенного Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде.

В письме говорится, что ряд положений законопроекта являются несовместимыми с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям «Венецианской комиссии».

Администрация Президента заявляет, что внесенный Порошенко законопроект о «Высшем антикоррупционном суде» разработан в соответствии с рекомендациям Европейской комиссии «За демократию через право» («Венецианской комиссии») и все его положения должны обсуждаться в парламенте.

Порошенко считает, что после принятия законопроекта об Антикоррупционном суде в первом чтении будет время для его усовершенствования.

При этом МВФ призывает ускорить создание Антикоррупционного суда.