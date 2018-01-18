также в разделеОбщество
Защита подозреваемого в убийстве Ноздровской заявляет, что он оговорил себя 16
В прошлом году Чехия депортировала более тысячи украинцев 14
Из-за непогоды на Одесчине закрыли 4 пункта пропуска 15
Посредником в предложении взятки сотруднику НАБУ был агент Бюро 24
Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц 24
Нацсовет проверит NеwsOne из-за провокационных заявлений в эфире 46
Украина инициирует создание в ТКГ подгруппы по возвращению контроля над границей 35
Рада одобрила допуск иностранных войск на учения в Украине 32
Дело Шабунина переквалифицировали, ему грозит до 5 лет тюрьмы 38
На карпатском курорте задержали бизнесмена из «ДНР» 49
В Крыму задержали украинца, обвиняемого в надругательстве над флагом РФ 41
Данилюк подал представление на увольнение Насирова 31
В Госкомтелерадио объяснили, почему запретили книгу британского публициста 40
У Климкина уже нет замечаний по уборке снега в Киеве 35
Экс-охранник: Перед бегством из Украины Янукович встречался с Ахметовым 80
Украина собралась воевать: В «ДНР» прокомментировали закон о реинтеграции 142
В Раде хотят увеличить штрафы за распитие алкоголя на людях 34
В Минске началось заседание ТКГ: планируют обсудить новый обмен 40

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440) и альтернативных ему.

За соответствующее решение проголосовали 183 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Ранее Всемирный банк (ВБ) выступил за доработку законопроекта о создании Антикоррупционного суда, который был внесен Порошенко.

Издание Европейская правда опубликовало письмо главы миссии МВФ в Украине главе Администрации Игорю Райнину и его заместителям Алексею Филатову и Дмитрию Шимкиву от 11 января с критикой внесенного Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде.

В письме говорится, что ряд положений законопроекта являются несовместимыми с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям «Венецианской комиссии».

Администрация Президента заявляет, что внесенный Порошенко законопроект о «Высшем антикоррупционном суде» разработан в соответствии с рекомендациям Европейской комиссии «За демократию через право» («Венецианской комиссии») и все его положения должны обсуждаться в парламенте.

Порошенко считает, что после принятия законопроекта об Антикоррупционном суде в первом чтении будет время для его усовершенствования.

При этом МВФ призывает ускорить создание Антикоррупционного суда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

107
Теги