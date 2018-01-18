Верховная Рада запретила юридическим и физическим лицам-резидентам страны-агрессора участвовать в приватизации в Украине.
Такую поправку нескольких фракций принял парламент, голосуя за закон о приватизации государственного имущества, сообщает «Украинская правда».
Так перед голосованием докладчик закона Андрей Иванчук зачитал поправку к ст.8, согласно которой не могут быть покупателями объектов приватизации «Юридические лица, бенефициары-владельцы 10% и более акций предприятий, которые являются резидентами государства, признанного Кабинетом Министров и ВР государством-агресором».
«Указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами согласно перечню Кабмина, кроме юридических лиц, являющихся резидентами государства-агрессора и физические лица-граждане и/или резиденты государства, признанного ВР государством агрессором», - зачитал формулировку Иванчук.
Напомним, 18 января Верховная Рада Украины приняла правительственный проект закона о приватизации государственного имущества.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время