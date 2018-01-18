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Верховная Рада запретила юридическим и физическим лицам-резидентам страны-агрессора участвовать в приватизации в Украине.

Такую поправку нескольких фракций принял парламент, голосуя за закон о приватизации государственного имущества, сообщает «Украинская правда».

Так перед голосованием докладчик закона Андрей Иванчук зачитал поправку к ст.8, согласно которой не могут быть покупателями объектов приватизации «Юридические лица, бенефициары-владельцы 10% и более акций предприятий, которые являются резидентами государства, признанного Кабинетом Министров и ВР государством-агресором».

«Указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами согласно перечню Кабмина, кроме юридических лиц, являющихся резидентами государства-агрессора и физические лица-граждане и/или резиденты государства, признанного ВР государством агрессором», - зачитал формулировку Иванчук.

Напомним, 18 января Верховная Рада Украины приняла правительственный проект закона о приватизации государственного имущества.
ForUm

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