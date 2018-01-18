Никаких покушений на бывшего президента Виктора Януковича в феврале 2014 года не было.



Об этом 18 января во время допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко, передает Украинская правда.



Резниченко заявил, что не имеет никакой информации о существовании угроз жизни Януковича в ноябре 2013-феврале 2014 года.



Он также сообщил подробности эпизода, когда автомобиль одного из охранников экс-президента – Дмитрия Иванцова – был обстрелян на выезде из Киева в феврале 2014 года.



«Был один факт, когда мы выехали из Киева на Харьков (21 февраля, - ред.). Договорились встретиться на 110 километре. Когда мы встретились, Иванцов сообщил, что на одном из блокпостов его автомобиль был обстрелян, пуля пробила водительскую дверь, попала в магазин пистолета Глок и разрушила его», - рассказал Резниченко.



В то же время сотрудник УГО отметил, что это авто двигалось самостоятельно, а не в кортеже Януковича.



На уточняющий вопрос Резниченко заявил также, что Янукович не находился в этой машине и вообще никогда не ездил на указанном авто – Toyota Prada.



Он предположил, что авто Иванцова могло быть обстреляно, когда не остановилось на блокпосту.

Напомним, Резниченко сообщил, что бывшего президента Виктора Януковича в Запорожской области забрали и перевезли в Крым 22-23 февраля 2014 года 3 российских военных вертолета.