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В пгт Брилевка Алешковского района по ул. Херсонская, 30 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли трое детей (2012 и 2016 г.р.).

По данным ГосЧС, пожар возник 18 января в 03:26.

В 4:20 подразделением местной пожарной охраны пожар ликвидирован на площади около 5 м2. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ДСНС в Херсонской области.
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