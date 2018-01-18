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Из-за сильного снегопада на севере Одесской области полностью ограничено движение грузового и легкового автотранспорта по трассе Киев-Одесса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк.

«В связи с погодными условиями на севере Одесской области, где толщина снежного покрова уже достигла более 40 см (в некоторых местах до метра) и шквального ветра, движение по автомагистрали Киев-Одесса полностью ограничено с 14: 30 для грузового и легкового автотранспорта, учитывайте это обстоятельство при планировании путешествия или перевозок», – отметил он.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно

Кроме того, по данным Одесской ОГА, 18 января с 10:30 в области запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования.

Напомним, ранее было частично ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях.
ForUm

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