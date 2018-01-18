Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Радой назначить Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.

Соответствующий проект постановления №7501 о назначении Смолия на должность председателя Нацбанка от 18 января опубликован на сайте парламента.

Кроме того, Глава государства 18 января подал в Раду проект постановления №7500 об увольнении с поста главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Напомним, 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

С 8 августа по 26 сентября 2017 года Гонтарева находилась в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

С 11 мая 2017 года Смолий стал исполняющим обязанности стал первый заместитель председателя. НБУ