3 российских военных вертолета забрали бывшего президента Виктора Януковича в Запорожской области и перевезли его в Крым 22-23 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко, передают Українські Новини.

Он сообщил, что был охранником президента Януковича и 21 - 23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины.

По его словам, вечером 21 февраля Янукович, его семья и охранники вылетели на 2 вертолетах из резиденции «Межигорье» в Харьков.

Из Харькова они вылетели на 2 самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер «Украэроруха» передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром.

Самолеты сели в Донецке и Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма.

«Во время движения около Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю... Осветили его фарами и сразу же на поле сели 3 вертолета Ми-8», - отметил свидетель.

На вертолетах были изображены красные звезды, пилоты были в военной форме, но без шевронов.

«Я так думаю, что это были вертолеты Российской Федерации», - сказал сотрудник УГО.

На этих вертолетах Янукович был вывезен в Анапу (Россия).

23 февраля из Анапы он был доставлен на самолете в Крым, в частности в Ялту и на базу Черноморского флота РФ.

Там часть охранников покинули экс-президента, который отбыл в Россию.

17 января Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение по сути дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

На заседание прибыли только 2 из 4 адвокатов Януковича.

В четверг суд намерен допросить 4 свидетелей стороны обвинения – военнослужащих Управления государственной охраны.

При этом они попросили суд запретить видео- и фотофиксацию судебного заседания на время их допроса.

Суд удовлетворил их просьбу и временно запретил трансляцию заседания.