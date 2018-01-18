3 российских военных вертолета забрали бывшего президента Виктора Януковича в Запорожской области и перевезли его в Крым 22-23 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко, передают Українські Новини.
Он сообщил, что был охранником президента Януковича и 21 - 23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины.
По его словам, вечером 21 февраля Янукович, его семья и охранники вылетели на 2 вертолетах из резиденции «Межигорье» в Харьков.
Из Харькова они вылетели на 2 самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер «Украэроруха» передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром.
Самолеты сели в Донецке и Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма.
«Во время движения около Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю... Осветили его фарами и сразу же на поле сели 3 вертолета Ми-8», - отметил свидетель.
На вертолетах были изображены красные звезды, пилоты были в военной форме, но без шевронов.
«Я так думаю, что это были вертолеты Российской Федерации», - сказал сотрудник УГО.
На этих вертолетах Янукович был вывезен в Анапу (Россия).
23 февраля из Анапы он был доставлен на самолете в Крым, в частности в Ялту и на базу Черноморского флота РФ.
Там часть охранников покинули экс-президента, который отбыл в Россию.
17 января Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение по сути дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
На заседание прибыли только 2 из 4 адвокатов Януковича.
В четверг суд намерен допросить 4 свидетелей стороны обвинения – военнослужащих Управления государственной охраны.
При этом они попросили суд запретить видео- и фотофиксацию судебного заседания на время их допроса.
Суд удовлетворил их просьбу и временно запретил трансляцию заседания.
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