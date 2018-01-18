С 09:00 18 января ограничен въезд грузового транспорта в пределы города Киева во всех основных направлениях до отдельного распоряжения. Об этом сообщает ГосЧС.
В местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время ограничения будут работать модульные пункты обогрева в следующих местах:
трасса Киев - Харьков возле знака Киев;
ул. Богатырская у КПП;
трасса Киев - Бровары возле КПП;
трасса Киев – Одесса;
трасса Киев - Чоп возле КПП поворот к Пуще Водице;
трасса Киев – Обухов;
На территории Киевской области размещены 5 пунктов обогрева:
Яготинский район 126 км трасса Харьков-Киев;
Ставищанский район: 143 км трасса Одесса-Киев;
Макаровский район: 62 км трасса Житомир-Киев;
Переяслав-Хмельницкий район: село Чирське, трасса Полтава-Киев;
Белая Церковь КП Нацполиции.
Напомним, накануне, 17 января, частично ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. С 06:00 18 января движение транспорта постепенно восстанавливается.
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