также в разделеСтолица
Киев открыли для грузовиков 31
В Киеве подготовили 10 локаций для празднования Крещения 33
На основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость 62
В центре Киева при сносе МАФов подстрелили мужчину 194
В офисе компании Lucky Labs прошел очередной обыск 71
В КНУ им. Шевченко объяснили переход на новый график обучения 72
Охранник суда приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство коллеги 45
Завтра Киев закроют для грузовиков 52
Студентов университета имени Шевченко перевели на дистанционное обучение 102
Климкин недоволен, как Киев расчищают от снега 107
Из-за снегопада Киев застрял в пробках 118
Из-за снегопада Киев могут закрыть для грузовиков 32
Количество заболевших корью в Киеве приближается к сотне 53
Количество заболевших корью в Киеве выросло до 87 50
В Киеве под больницей умер мужчина, полиция открыла дело 172
Кличко проехался в новом польском трамвае 105
Количество заболевших корью в Киеве существенно возросло 66
В Киеве открыли пункты сбора новогодних елок 57

С 09:00 18 января ограничен въезд грузового транспорта в пределы города Киева во всех основных направлениях до отдельного распоряжения. Об этом сообщает ГосЧС.

В местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время ограничения будут работать модульные пункты обогрева в следующих местах:

 трасса Киев - Харьков возле знака Киев;

 ул. Богатырская у КПП;

 трасса Киев - Бровары возле КПП;

 трасса Киев – Одесса;

 трасса Киев - Чоп возле КПП поворот к Пуще Водице;

 трасса Киев – Обухов;

На территории Киевской области размещены 5 пунктов обогрева:

 Яготинский район 126 км трасса Харьков-Киев;

 Ставищанский район: 143 км трасса Одесса-Киев;

 Макаровский район: 62 км трасса Житомир-Киев;

 Переяслав-Хмельницкий район: село Чирське, трасса Полтава-Киев;

 Белая Церковь КП Нацполиции.

Напомним, накануне, 17 января, частично ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. С 06:00 18 января движение транспорта постепенно восстанавливается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

69
Теги