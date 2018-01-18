В Казахстане 52 человека погибли при пожаре в пассажирском автобусе, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
В салоне «Икаруса», который направлялся из Узбекистана в Россию, находились 55 пассажиров и два водителя.
«Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Остальные 52 человека погибли на месте.
Инцидент произошел в 10:30 по местному времени на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области.
Как сообщает Sputnik Казахстан, власти развернули оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.
На месте работают полиция, спасатели и медики.
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