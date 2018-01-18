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В Казахстане 52 человека погибли при пожаре в пассажирском автобусе, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В салоне «Икаруса», который направлялся из Узбекистана в Россию, находились 55 пассажиров и два водителя.

«Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Остальные 52 человека погибли на месте.

 

 

#ақтөбеоблысы #икарус #өрт #52қаза

Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu)


Инцидент произошел в 10:30 по местному времени на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области.

Как сообщает Sputnik Казахстан, власти развернули оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. 

На месте работают полиция, спасатели и медики.
ForUm

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