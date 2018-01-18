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Верховная Рада Украины одобрила решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За соответствующий проект закона №7428 проголосовали 235 народных депутатов.

Отмечается, что в этом году в Украине состоятся украинско-американские учения «Репид Трайдент–2018», украинско-американские учениях «Си Бриз-2018», многонациональные учения «Светлая лавина-2018», многонациональные учения «Чистое небо-2018» и украинско-румынские учения «Ривериан-2018».

Закон вступает в силу со дня его опубликования.
ForUm

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