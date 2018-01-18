Верховная Рада Украины приняла правительственный проект закона о приватизации государственного имущества, разработанный с учетом лучшего международного опыта и норм английского права, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров.

«За» соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов.

Как подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман, универсальная и честная приватизация - это крепкий антикоррупционный шаг, эффективный способ привлечения инвестиций, а главное – «новые рабочие места и экономическая безопасность нашей страны».

«Самый большой сектор коррупции - государственные предприятия, которые десятилетиями использовались для коррупционных и взяточнических схем ... Сегодня у нас есть два пути: либо остановить коррупцию, и мы запускаем предприятия, люди получают работу, а Украина получает продукт; или оставляем все как есть. Так как есть - это неэффективно. Правительство, парламент работал над тем, чтобы закон стал качественным. В нем есть механизмы защиты инвестиций. Он дает возможность создать десятки тысяч рабочих мест в Украине, создать условия серьезного экономического роста», – подчеркнул он.

Глава правительства поблагодарил парламентариев за поддержку правительственной инициативы.

По данным Кабмина, сейчас в Украине насчитывается почти 3,5 тыс. государственных предприятий, большинство из которых не имеют стратегического значения для государства и генерируют убыток. Большинство из таких предприятий были введены в эксплуатацию 50-150 лет назад. При этом государство не имеет достаточных ресурсов, чтобы провести надлежащую модернизацию предприятий и остановить их разрушение и износ. Неэффективное управление доводит компании до банкротства и нередко служит источником коррупции. Именно поэтому проведение прозрачной приватизации для большинства таких активов является путем возрождения производства, привлечения технологий и инвестиций.

Проект закона о приватизации является законодательной заменой существующих нормативных актов в этой сфере и несет новые нормы и правила процесса продажи нестратегических государственных активов.

Документ определяет критерии, сроки и механизмы проведения большой и малой приватизации, определяет вопросы банкротства компаний и защиты инвесторов, определяет основы функционирования института советников, проведение оценки имущества и определения его стартовой цены.

Законопроект определяет процедуру установления права собственности и контроля за выполнением инвестиционных обязательств. Важной новацией является также определение процедуры споров, которая допускает возможность обращения в международный коммерческий арбитражный суд и ведение дела по принципам английского права.

Напомним, 9 ноября 2017 года Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О приватизации государственного имущества».