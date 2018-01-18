Измаил Одесской области оказался полностью обесточен в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

«Уважаемые измаильчане, город обесточен по единственной линии 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдову. В связи с этим отключено электроснабжение котельных и насосных. Работы по выявлению причин ведутся», - написал он в Facebook.

Позже мэр призвал жителей города не пользоваться автомобильным транспортом и не покидать свои дома.

«В связи с налипанием мокрого снега высока вероятность падения веток деревьев и элементов крыш. До вечера ветер будет усиливаться. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся. Ожидается, что до вечера электроснабжение будет нестабильным, водоснабжение будет отсутствовать», - добавил он.