История не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой по итогам переговоров.

Порошенко заявляет, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину.

Участница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. Киевский районный суд Харькова продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.

Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.

Европейский Союз в течение следующих нескольких месяцев рассмотрит заявку Украины о новой программе макрофинансовой помощи. Об этом сообщил в Киеве председатель Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Национальный банк Украины упростил порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и усовершенствовал порядок ее вывоза.

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными «Донецкой» и «Луганской народными республиками» должен состояться до 25 декабря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в минской контактной группе.

Посол США в России Джон Хантсман заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины для улучшения российско-американских отношений.

Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря.

Информация о возможном изъятии детективами НАБУ оригиналов документов, которые, по словам министра юстиции Украины, имеют значение в иске против «Роснефти» в Европейский суд по правам человека, не соответствует действительности, заявляет пресс-служба НАБУ.

Кабинет Министров Украины принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» и полноценного запуска больницы.

Суд разрешил экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву, подозреваемому в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах, выехать за границу.

Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявляют о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в тексте Стамбульской декларации, принятой по итогам внеочередного саммита ОИС в Стамбуле.