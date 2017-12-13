История не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой по итогам переговоров, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Мы пришли к общему мнению, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений», – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что нужно помнить героев прошлого и почтить память невинных жертв. «Но твердо нужно двигаться вперед. Потому что историю мы уже не изменим, но должны и можем изменить настоящее и создать лучшие условия для будущего. Чтобы никто и никогда не смог внушить ни в сердца украинцев, ни в сердца поляков ни ненависти, ни вражды», - подчеркнул Президент Украины.

Глава Украинского государства сообщил о достигнутой договоренности с президентом Польши повысить уровень комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах до уровня вице-премьер-министров. Предполагается, что украинскую сторону будет представлять вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Уверен в том, что мы сможем продемонстрировать достаточно быстрый и значительный прогресс в этом направлении. Мы ожидаем, что комиссия соберется в ближайшее время и в результате эффективной разговора, мы сможем наконец дать «зеленый свет» процессу научного изучения, эксгумации, сохранения памятников, недопущения вандализма, а также для того, чтобы убрать любые чувствительные моменты нашего сотрудничества», - отметил он.

По словам Президента, существует множество исторических героев, которые объединяют, а не разъединяют украинцев и поляков. Например, маршал Юзеф Пилсудский, войска которого вместе с войсками Украинской Народной Республики получали громкие победы над российско-большевистской нашествием под Замостьем и Варшавой в 20-х годах прошлого века.

Он отметил, что 5 декабря отмечалась дата со дня рождения маршала Пилсудского и добавил, что часть его жизни связана с Харьковом, где он учился в университете Каразина. «Пользуясь случаем нашей встречи я хочу поздравить и польских коллег, и польское государство, и польский народ с этой славной датой и напомнить известное всем выражение польского маршала: «Нет независимой Польши без независимой Украины, как и нет независимой Украины без независимой Польши», - сказал Порошенко.

«Уверен, что эти мудрые слова великого польского деятеля будут ориентиром для эффективного сотрудничества украинского и польского народов», - подчеркнул Президент Украины.

Порошенко поблагодарил Дуду за сегодняшний искренний и плодотворный разговор.

Президент Польши, в свою очередь, отметил, что сегодняшний разговор с Порошенко касался, в том числе и сложных вопросов. Он выразил надежду, что эти вопросы «удастся решить в духе и хорошего сотрудничества между странами, и прежде всего - в духе доброго сотрудничества между народами».

«Мы бы хотели, чтобы история не влияла на то, что происходит сегодня, и то, что будет происходить в будущем. И очень часто то, что происходило много лет назад, влияет также на сегодняшнюю нашу действительность через человеческую чувствительность, растерзанные сердца, оставшуюся боль. Мы, как политики, должны это понимать и должны мы эту чувствительность уважать», - отметил президент Польши.

Дуда подчеркнул важность проведения научных исследований для сохранения исторической памяти. «Для этого нужны конкретные научные исследования, проведенные экспертами, имею в виду прежде всего эксгумацию», - сказал он и добавил: «Я сегодня обратился к господину Президенту с очень четко сформулированным призывом, чтобы мы могли преодолеть тупик, который в этом плане возник в польско-украинских отношениях. Чтобы его преодолеть, нужно преодолеть согласие на эксгумацию справедливо – то есть и по ту, и по эту сторону границы так, чтобы в каждом случае увековечение могло происходить в результате проведенных исследований. Это очень важно».

По его словам, во время встречи сегодня была достигнута договоренность об обращении к вице-премьерам и министрам культуры Польши и Украины о проведении комиссионных согласований, которые касались скорейшей отмены запрета эксгумации.

«Это для нас очень нужно и я это рассматриваю как первый шаг к преодолению тупика, который возник в последнее время. Политиков призываю, чтобы они были умеренными в своих выступлениях и высказываниях, чтобы они не действовали эмоционально, потому что это сложные дела - много лиц до сих пор несут эти раны. Это были страшные времена, страшные события, которые легли тенью на отношения между поляками и украинцами», - призвал президент Республики Польша.

Он призвал все стороны к умеренности: «Мы должны стараться подходить к этому спокойно, идти к правде, но таким образом, чтобы через эту правду пытаться строить мост дружбы между нашими народами, а не для того, чтобы бередить раны и уничтожать многие из тех мест, которые удалось восстановить».

Лидеры Украины и Польши также осудили случаи вандализма и разрушения исторических памятников.

«Я, конечно, переживаю за каждую ситуацию, когда любая форма увековечения или памятник уничтожен. Не туда дорога к мирному установлению отношений между народами», - отметил Дуда.

В свою очередь Порошенко отметил: «Любое разрушение памятников является вандализмом. Мы должны найти историческую правду, запустить процесс эксгумации, дать «зеленый свет» межправительственной комиссии».

«От исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия», - убежден Глава Украинского государства.

«У нас есть абсолютно четкое понимание, и в Украине, и в Польше: нужно оставить историю историкам, а политики должны заниматься будущим», - отметил Порошенко.

Напомним, Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что Польша внедряет «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине.

Польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте.

18 ноября польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

17 ноября во время встречи в Кракове заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь – руководитель Канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.