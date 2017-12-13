В России заседание суда по избранию меры пресечения украинцу Павлу Грибу перенесли на 15 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.
«ФСБ решило усложнить нам жизнь и перенесло заседание суда по рассмотрению меры пресечения содержание Павла на 15 декабря. Возможно, чтобы иностранные дипломаты не попали на суд?» – отметил он.
Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.
18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
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