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Национальный банк Украины упростил порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствовал порядок ее вывоза, сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 127 от 12 декабря, которое вступает в силу с 14 декабря.

«На сегодня физические лица-украинцы могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если таковая имела место, на сумму, превышающую 10 тыс. евро в эквиваленте», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, в дальнейшем украинцы смогут ввозить такую ​​сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

В то же время Национальный банк уточнил, что вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличности в сумме более 10 тыс. евро в эквиваленте осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ими наличности с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными (в случае осуществления такой операции) на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро.
ForUm

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