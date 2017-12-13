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Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявляют о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в тексте Стамбульской декларации, принятой по итогам внеочередного саммита ОИС в Стамбуле.

ОИС призывает мировое сообщество признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства. «Страны ОИС самым решительным образом осуждают и отвергают решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму», - говорится в тексте декларации ОИС, сообщает «Анадолу».  

Подчеркивается, что если СБ ООН не примет мер (по ситуации в Иерусалиме), то страны ОИС готовы вынести вопрос грубого нарушения норм международного права на обсуждение Генассамблеи ООН.

«Власти США ответственны за последствия незаконного решения по Иерусалиму. СБ ООН должен действовать ответственно, и признать статус Иерусалима, призвать Израиль к прекращению оккупации палестинских земель, обеспечить режим международной защиты палестинского народа, соблюдать все принятые ранее решения по данному вопросу», - говорится далее в документе. 

Лидеры ОИС призвали все страны мира отказаться от поддержки решения Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) - крупнейшая после ООН международная организация, в которую входят 57 стран на четырех континентах.

Как сообщал ForUm, 8 декабря тысячи мусульман объявили «день ярости» и протестовали в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

Иерусалим полностью перешел под контроль Израиля в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля.

Совет Безопасности ООН осудил принятие Израилем «основного закона» об Иерусалиме, подтвердив, что его принятие нарушает международное право, согласно которому, столицей Израиля является Тель-Авив.
ForUm

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