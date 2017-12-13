также в разделеОбщество
В убийстве девочки в Кропивницком подозревают ее мать 12
Пимахова в 2012 году оформила на мать квартиру за несколько миллионов 16
Полиция проверит, домогался ли Данилюк к подчиненной 51
Охраннику Дыминского предъявили новое обвинение 34
НАБУ отрицает изъятие документов по делу против «Роснефти» 23
12 декабря. Картина дня 53
«Миротворец» собрал данные на почти 2500 боевиков «ДНР» 44
Экс-лидера одесского «Правого сектора» подозревают в сбыте наркотиков 45
Конституционный суд снова не смог избрать председателя 31
Суд разрешил задержать Дыминского 42
Наливайченко оштрафовали за «прорыв Саакашавили» 51
НАБУ задержало 4 человек в деле хищения средств Госинвестпроекта 50
Порошенко продлил соглашение с Нидерландами о расследовании катастрофы МН17 35
Трудности обмена: Кучма говорит, что многие отказываются возвращаться в ОРДЛО 177
Иудеи всего мира отмечают Хануку 86
Джемилев: Эрдоган обменял Чийгоза и Умерова на двух бандитов 81
Дыминскому сообщили о подозрении 112
ГПУ направила САП замечания по подозрению Довгому 29

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными «Донецкой» и «Луганской народными республиками» должен состояться до 25 декабря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в минской контактной группе.

Кроме того, информацию подтвердили два собеседника в российских дипломатических кругах.

По информации издания, окончательные списки будут утверждены 20 декабря — в этот день пройдет последнее в 2017 году заседание контактной группы в Минске.

При этом пока остается неясной судьба около 30 заключенных, которые якобы не хотят возвращаться в Донецк и Луганск. 

«К этим людям, в желании которых остаться в Украине сомневаются на Донбассе, украинская сторона предлагает отправить независимых экспертов, чтобы те подтвердили их намерения. Это правильный и разумный ход», — заявил один из источников «Известий».

По сообщениям собеседников издания, Киев «серьезно настроен» решить вопрос обмена пленными до указанной даты.

Как сообщал ForUm, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что в настоящее время на оккупированной территории Донбасса содержатся 168 заложников. По ее словам, украинская сторона надеется добиться освобождения 74 из них до Нового года.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги