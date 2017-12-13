Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными «Донецкой» и «Луганской народными республиками» должен состояться до 25 декабря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в минской контактной группе.

Кроме того, информацию подтвердили два собеседника в российских дипломатических кругах.

По информации издания, окончательные списки будут утверждены 20 декабря — в этот день пройдет последнее в 2017 году заседание контактной группы в Минске.

При этом пока остается неясной судьба около 30 заключенных, которые якобы не хотят возвращаться в Донецк и Луганск.

«К этим людям, в желании которых остаться в Украине сомневаются на Донбассе, украинская сторона предлагает отправить независимых экспертов, чтобы те подтвердили их намерения. Это правильный и разумный ход», — заявил один из источников «Известий».

По сообщениям собеседников издания, Киев «серьезно настроен» решить вопрос обмена пленными до указанной даты.

Как сообщал ForUm, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что в настоящее время на оккупированной территории Донбасса содержатся 168 заложников. По ее словам, украинская сторона надеется добиться освобождения 74 из них до Нового года.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.