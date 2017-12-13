Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам», – отметил он.

Напомним, 2 ноября Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о введении безвизового режима с декабря 2017 года.